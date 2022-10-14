В небе над Донбассом продолжают сбивать украинские беспилотники

Союзные силы продолжают военную операцию в Донбассе, уничтожая украинских боевиков и их военную технику Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные силы продолжают военную операцию в Донбассе, уничтожая украинских боевиков и их военную технику. Про потери противника сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он отметил, что благодаря совместным действиям военнослужащих ДНР и России за прошедшие сутки удалось ликвидировать две реактивных системы залпового огня «Град», танк и четыре бронетранспортера ВСУ. Кроме того, в воздухе были сбиты пять вражеских беспилотников.

- Потери в живой силе противника составили до 50 человек, - заявил Басурин.

Тем временем в Луганской Народной Республике потери киевских силовиков оценили в 65 военнослужащих.

- За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 65 человек личного состава, одна долговременная огневая точка, четыре бронетранспортера, семь единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

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