Леонид Пасечник поблагодарил казачий полк имени Матвея Платова за успехи на Попаснянском направлении и взятие Лисичанска

Врио Главы ЛНР признателен казакам за защиту Республики. Фото: сайт Главы ЛНР

Сегодня, в светлый Покров Пресвятой Богородицы, свой праздник отмечает казачество Луганской Народной Республики. По этому случаю врио Главы ЛНР Леонид Пасечник опубликовал в своем телеграм-канале поздравление.

Он напомнил, что на протяжении многих веков казаки, пребывая под защитой Божьей Матери, оберегали родную землю от противника, сражались за Русский мир и православную веру. Сегодня их дело достойно продолжает нынешнее поколение, борясь с нацистами за свободу Луганского края, приумножая и укрепляя традиции боевого братства.

Леонид Пасечник поблагодарил казаков за защиту Республики.

- Выражаю глубокую признательность личному составу 6-го казачьего полка имени Матвея Платова, чье мужество и сила воли стали залогом уничтожения укрепленных позиций украинских боевиков на Попаснянском направлении и взятия города Лисичанска - последнего оплота неонацистов на Луганщине, - отметил он.

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