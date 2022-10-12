Первый премьер-министр ДНР Александр Бородай отправится воевать в Донбасс

Александр Бородай (в центре) регулярно выезжал в зону спецоперции. Фото: бородай.рф

Депутат Госдумы РФ, первый премьер-министр ДНР Александр Бородай на днях отправится воевать в Донбасс. Об этом сегодня заявил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

- Александр Бородай отстаивал независимость ДНР с 2014 года, имеет боевой опыт, возглавляет Союз добровольцев Донбасса. Он уже давно добровольно мобилизован. Постоянно в зоне СВО, и скоро снова будет на фронте, со своими, — отметил Турчак.

Он добавил, что Бородай сегодня прибыл военкомат.

Напомним, Александр Бородай — первый председатель Совета министров ДНР. Эту должность он занимал с 6 мая по 7 августа 2014 года. После этого несколько месяцев был зампредом Совмина. Награжден Звездой Героя Республики. В августе 2015 года возглавил созданный в России Союз добровольцев Донбасса. 19 сентября 2021 года победил на выборах в Госдуму от Ростовской области по списку партии «Единая Россия». Сейчас является заместителем председателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

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