ВСУ ударили по центру Донецка американской противорадиолокационной ракетой HARM: В городе повреждены жилые дома и площадка муниципальной техники

Авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого. Фото: t.me/RtrDonetsk
Авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого в Донецке. Фрагменты ракеты AGM-88 HARM упали в жилой застройке, повредив дома и площадку муниципальной техники.
Авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого. Фото: t.me/donezkiy
Как предполагают жители города, ракета была сбита средствами ПВО Республики, и поэтому массовых жертв удалось избежать.
Авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого. Фото: t.me/donezkiy
О том, что центр города подвергся украинской атаке из натовского оружия, ранее сообщило представительство ДНР в СЦКК.
- В 18:31 по городу Донецку (Ворошиловский район) противником выпущена 1 противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, - заявили наблюдатели.
Авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого. Фото: t.me/donezkiy
Напомним, сегодня вечером в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как утверждают очевидцы, взрывная волна была такой силы, что в окнах домов задрожали стекла и открылись межкомнатные двери.
Тем временем в администрации города сообщили, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.
В Ворошиловском районе произошло автоматическое отключение 5 трансформаторных подстанций, без света остались 800 абонентов. Это район третьего городского пруда.
По причине опасности боевых действий было на время приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке улицы Розы Люксембург - улице Фрунзе.
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