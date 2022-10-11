ВСУ атаковали центр Донецка: Украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета ДонНУ

По уточненной информации, в результате обстрела Ворошиловского района повреждено остекление двух многоквартирных жилых домов. Фото: t.me/dnronline

Как сообщили в администрации Донецка, вечером ВСУ начали обстрел центральной части города. По сведениям очевидцев, украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета.

- В Ворошиловском районе произошло автоматическое отключение 5 трансформаторных подстанций. Причина уточняется. Без электроэнергии 800 абонентов (район третьего городского пруда), - проинформировал в своем телеграм-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

Градоначальник отметил, что по причине опасности боевых действий было на время приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке улицы Розы Люксембург - улице Фрунзе.

Тем временем в Киевском районе Донецка снаряды ВСУ приземлились недалеко от остановки общественного транспорта «Школа № 58», вследствие чего была ранена женщина 1965 года рождения.

В Кировском районе столицы в микрорайоне Коксохим осколки от украинского снаряда перебили газовую трубу.

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