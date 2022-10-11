ВСУ выпустили по центру Донецка американскую противорадиолокационную ракету HARM

Авиационная ракета образца НАТО прилетела по проспекту Богдана Хмельницкого в Донецке. Фото: t.me/RtrDonetsk

По уточненной информации, обстрел центра Донецка производился украинскими войсками при помощи американского оружия. По столице ДНР была выпущена высокоскоростная противорадиолокационная ракета HARM. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.

- В 18:31 по городу Донецку (Ворошиловский район) противником выпущена 1 противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM, - заявили наблюдатели.

Напомним, сегодня вечером в центре столицы прогремел мощный взрыв. Очевидцы говорят, что от взрывной волны в домах задрожали стекла и открылись межкомнатные двери.

Тем временем в администрации города сообщили, что украинские снаряды приземлились недалеко от биологического факультета Донецкого национального университета. В Ворошиловском районе произошло автоматическое отключение 5 трансформаторных подстанций, без света остались 800 абонентов (район третьего городского пруда). По причине опасности боевых действий было на время приостановлено движение троллейбусного маршрута № 14 на участке улицы Розы Люксембург - улице Фрунзе.

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