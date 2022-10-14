В Макеевке на украинской мине «Лепесток» подорвался автомобиль

ВСУ сбросили мины «Лепесток» на Червоногвардейский район Макеевки. Фото: ТГ/Кулемзин

В городе Макеевка на сброшенной украинскими боевиками противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» подорвался легковой автомобиль. Инцидент случился возле одного из людных мест - больницы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В Червоногвардейском районе Макеевки у городской больницы № 5 автомобиль наехал на сброшенную ВФУ запрещенную противопехотную мину ПФМ-1 «Лепесток», - проинформировали там.

В Штабе уточнили, что водитель авто не пострадал, однако серьезно повреждена сама машина.

Напомним, вчера в Кировском районе Донецка на украинской противопехотной мине «Лепесток» подорвался мирный житель 1961 года рождения. По данным СЦКК, за время эскалации конфликта в Республике зарегистрировали уже 78 случаев подрыва гражданских лиц, в том числе трех детей, на минах ПФМ-1. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

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