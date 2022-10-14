За сутки на территории ДНР под обстрелами погибли два человека, еще четверо ранены

Последствия обстрела украинскими боевиками улицы Петровского в Кировском районе Донецка, в результате которого погиб мужчина. Фото: t.me/dnronline
За прошедшие сутки украинские войска подвергли территорию ДНР обстрелам 72 раза, выпустив в ее направлении более 280 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК.
Там уточнили, что противник применял РСЗО «Град», артиллерию калибра 155, 152 и 122 мм, а также крупнокалиберные минометы. Под вражеским огнем оказались 11 населенных пунктов, включая Донецк, Макеевку, Горловку, Ясиноватую и Докучаевск.
По уточненным данным наблюдателей, под огнем украинских боевиков погибли и пострадали мирные люди.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском и Кировском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 4 гражданских лица в Кировском районе Донецка, - проинформировали в СЦКК.
Сообщается также, что обстрелами были повреждены 27 домов и 7 объектов гражданской инфраструктуры в Республике.
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