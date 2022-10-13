В Кировском районе Донецка погиб мирный житель

Украинские боевики обстреляли больницу в Куйбышевском районе города. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Кировскому району Донецка. По уточненным данным, один мирный житель погиб, и еще один — получил ранения. Об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате прилета на поселок Бирюзова в Кировском районе повреждено остекление одного многоквартирного жилого дома, — отметил мэр.

Кроме того, украинские боевики открыли огонь по Петровскому району города. В результате обстрела пострадал многоквартирный жилой дом: повреждено остекление, кровля, входная дверь, летняя кухня, забор. Перебита газовая труба, отсутствует электричество.

Вооруженные формирования Украины обстреливают Донецк со своих позиций, расположенных в Нетайлово, Дылеевке, Орловке и других населенных пунктах. По районам города было выпущены артиллерийские снаряды калибром 155 мм

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