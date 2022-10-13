ВФУ обстреляли больницу в Куйбышевском районе Донецка

Украинские боевики продолжают обстреливать жилые кварталы Донецка. Фото: ДНР Онлайн
Украинские боевики вновь нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, в результате чего повреждения получила Городская клиническая больница №21 по Кремлевскому проспекту, 12 «а». Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
— Зафиксированы повреждения в частных жилых домах по улицам Щедрина, 2, 5 и Паскаля, 22, 24, 26. Также поврежден газопровод, — отметили в ведомстве.
Кроме того, вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, в результате чего на улице Исакова 9/2, 19/1 повреждены частные жилые дома и два автомобиля. В населенном пункте Старомихайловка удар пришелся на улицу Жуковского.
Напомним, что за прошедшие сутки ВФУ убили двух и ранили четырех мирных жителей в Донецкой Народной Республике.
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