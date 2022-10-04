Депутаты ДНР проголосовали за ратификацию договора с Россией

Выбор жителей Республики был поддержан Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Донецкой Народной Республике ратифицировали международный договор о вхождении в состав России. Об этом сообщили в пресс-службе Народного Совета ДНР.

Там уточнили, что закон «О ратификации договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в РФ ДНР и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта № 423-IIHC» был принят депутатами парламента Республики накануне. После чего документ подписал Глава ДНР Денис Пушилин и опубликовал на своем официальном сайте.

Напомним, что 30 сентября в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого в данных регионах прошли референдумы, на которых абсолютное большинство граждан поддержали такое решение.

После этого документы ратифицировали в нижней палате парламента - Госдуме, где также приняли федеральные конституционные законы о вхождении упомянутых регионов в состав РФ. А сегодня их одобрили в Совете Федерации России.

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