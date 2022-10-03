Госдума РФ ратифицировала договоры о принятии ДНР и ЛНР в состав России

Теперь в Российской Федерации насчитывается 82 субъекта
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Депутаты Государственной Думы приняли федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».
Также депутаты приняли федеральный закон «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта».
Единогласно решение поддержали все 431 депутат Государственной Думы России.
Напомним, что переходный период интеграции ДНР и ЛНР в качестве субъектов Российской Федерации продлится до 1 января 2026 года. Переходный период необходим для для интеграции ДНР и ЛНР в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации
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