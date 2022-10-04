Совет Федерации РФ ратифицировал договоры о вхождении ДНР и ЛНР в состав России

В состав России вошли четыре новых региона. Фото: t.me/pushilindenis

Российский парламент ратифицировал международные договоры о вхождении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Такое решение сенаторы приняли на сегодняшнем заседании верхней палаты Совета Федерации России.

После этого парламентарии утвердили соответствующие федеральные конституционные законы, который направили на подпись Президенту РФ.

Сообщается, что председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала принятие новых регионов в состав России судьбоносным, долгожданным и единственно верным решением.

Отметим, что ранее данные договоры ратифицировали в нижней палате парламента - Госдуме, где также приняли федеральные конституционные законы о вхождении упомянутых регионов в состав РФ.

Напомним, 30 сентября в Большом Кремлевском дворце в Москве прошла церемония подписания договоров о присоединении к Российской Федерации четырех новых субъектов - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. До этого в данных регионах прошли референдумы, на которых абсолютное большинство граждан поддержали такое решение.

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