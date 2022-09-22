На данный момент известно также о шести погибших в результате обстрела. Фото: t.me/dnronline

По последним данным, при обстреле Крытого рынка в Донецке был ранен ребенок. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там отметили также, что на данный момент известно о шести погибших мирных жителях.

- При обстреле ВФУ центра Донецка погибли 6 мирных жителей и еще 4 человека получили ранения, включая ребенка 2008 года рождения, - проинформировал Штаб.

Напомним, сегодня вооруженные формирования Украины нанесли несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались вначале Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы. А позже - Кировский и Куйбышевский районы Донецка.

Как заявили в СЦКК, огонь по городу ведется украинскими войсками из подконтрольного им населенного пункта Орловка с применением артиллерии натовского образца.

Жителей просят принять меры личной безопасности и не покидать укрытий.

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