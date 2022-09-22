В результате обстрела Крытого рынка в Донецке погибли 6 человек, еще 6 получили ранения

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Донецка уточнили данные про число жертв обстрела Крытого рынка в центре города.

- По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли 6 человек, 6 человек получили ранения, - проинформировал в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Отметим, ранее в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что по предварительной информации, при обстреле ВСУ центра Донецка погибли 5 мирных жителей и еще 4 человека получили ранения.

Напомним, вооруженные формирования Украины нанесли сегодня несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы.

Как заявили в СЦКК, огонь по центру города ведется украинскими войсками из подконтрольного им населенного пункта Орловка. По данным представительства, с 12:00 под обстрелами также находятся Кировский район (выпущено 5 снарядов калибром 155 мм) и Куйбышевский район (выпущено 3 снаряда калибром 155 мм) Донецка.

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