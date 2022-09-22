Украинские боевики обстреляли Крытый рынок в Донецке, есть жертвы

По предварительным данным при обстреле Крытого рынка погибли как минимум 5 человек. Фото: t.me/dnronline

Вооруженные формирования Украины нанесли сегодня несколько мощных артударов по центру Донецка. Под прицельным огнем украинских боевиков оказались Киевский, Калининский и Ворошиловский районы столицы. В последнем был обстрелян район Крытого рынка, что привело к массовым жертвам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- По предварительным данным при обстреле Крытого рынка погибли как минимум 5 человек. Данные уточняются, - проинформировал он.

Очевидцы сообщают о попаданиях во вход здания Крытого рынка, цветочные павильоны и городскую маршрутку № 38.

Зафиксированы попадание в здание Крытого рынка, цветочные павильоны и городскую маршрутку № 38 Фото: Андрей Тютюников

- Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 мм, - заявил мэр города Кулемзин.

Кроме того, сообщается о прилетах в районе студгородка, а также городской администрации Донецка по улице Артема.

Вооруженные формирования Украины нанесли сегодня несколько мощных артударов по центру Донецка. Фото: t.me/dnronline

Из-за опасности боевых действий в городе временно приостановлено движение троллейбусных маршрутов № 4;8;7;11 и трамвайного маршрута №1. Над Донецком работает система ПВО.

По данным СЦКК, огонь по центру города ведется украинскими войсками из подконтрольного им населенного пункта Орловка. По данным представительства, с 12:00 под обстрелами также находятся Кировский район (выпущено 5 снарядов калибром 155 мм) и Куйбышевский район (выпущено 3 снаряда калибром 155 мм) Донецка.

- Обстрел продолжается. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без лишней необходимости, - призывают власти горожан.

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