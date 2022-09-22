ВСУ открыли огонь по центру Донецка: Зафиксированы прилеты на Крытом рынке и в районе студгородка

Украинские боевики ведут огонь по центру Донецка. Фото: t.me/dnronline

Центр Донецка снова попал под интенсивный обстрел ВСУ. Под прицельным огнем украинских боевиков сейчас находятся Ворошиловский, Киевский и Калининский районы столицы. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

По словам мэра, зафиксировано попадание во вход здания Крытого рынка, сообщается также о прилетах в районе «Скай сити».

- Огонь ведется из тяжелой артиллерии калибром 155 мм, - отметил он.

Кроме того, сообщается о прилете в районе городской администрации Донецка по улице Артема. А в штабе территориальной обороны ДНР проинформировали, что под ударом украинской артиллерии оказался также район студгородка.

По данным СЦКК, огонь по центру города ведется украинскими войсками из подконтрольного им населенного пункта Орловка.

- Обстрел продолжается. Будьте осторожны. Не выходите на улицу без лишней необходимости, - призывают в мэрии дончан.

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