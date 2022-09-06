Войска русской коалиции освободили села Новополь и Времевку в ДНР

С каждым днем силы союзных войск продвигаются все дальше и освобождают от украинских боевиков метр за метром, поселок за поселком Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Союзные силы освободили два населенных пункта ДНР у границы с Запорожской областью - села Новополь и Времевку. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 6 сентября на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 277 населенных пунктов, включая Новополь и Времевку, - проинформировали там.

Напомним, что с каждым днем силы союзных войск продвигаются все дальше и освобождают от украинских боевиков метр за метром, поселок за поселком. Наступление проходит сразу по нескольким направлениям. Накануне они освободили Ключевое, Володино, Орлинское и Завитне Бажання. А чуть ранее - населенный пункт Кодема. Бои с украинскими боевиками ведутся уже в городской черте Артемовска.

Тем временем ВСУ несут потери в районах Авдеевки и Первомайского. Только за прошедшие сутки украинская армия лишилась там 2 огневых точек, части военной техники и более 20 своих силовиков.

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