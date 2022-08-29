В ДНР освободили от украинских боевиков село Кодема. Фото: Штаб территориальной обороны ДНР

Силы Русской коалиции продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики от украинских боевиков. В Штабе территориальной обороны ДНР сообщили об очередных успехах.

- По состоянию на 29 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 271 населенный пункт, включая Кодему, - сообщили в Штабе территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что идут бои в городской черте Артемовска.

С каждым днем силы Русской коалиции продвигаются все дальше и освобождают от украинских боевиков метр за метром, поселок за поселком.

Тем временем, вооруженные формирования Украины продолжают обстреливать мирные кварталы Республики. За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 6 мирных жителей получили ранения.

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