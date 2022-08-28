Раненая на седьмом месяце беременности дончанка Мария Стаценко родила дочь Алису

Маша со своим отцом Николаем и малышкой Алисой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

24-летняя жительница Донецка Мария Стаценко, раненая в результате обстрела ВСУ центра Донецка из НАТОвского вооружения 8 июня, родила дочь Алису.

ОСКОЛОК ОСТАЛСЯ В БЕДРЕ

- У нас долгожданная радость – дочь назвали Алисочкой! - с малышкой на руках Маша появилась на пороге роддома.

На выписку Марии с дочерью приехала вся родня. Еще недавно врачи хотели делать раненой кесарево сечение. Был риск кровотечения из-за осколка, застрявшего в бедре. Когда же металл инкапсулировался, девушка смогла самостоятельно родить. Для этого ее перевели из родильного отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения в «тройку».

Назвать дочь Алисой предложила старшая дочь Марии. Папа поддержал 6-летнюю Софию. Мама – была не против Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поскольку обстрелы центра Донецка на закончились, Маша не вернется в квартиру на Орешкова. С малышкой поживет у своих родителей на Заперевальной, что в Буденовском районе столицы. Отец Николай подыскал ей сквер, где Маша сможет спокойно гулять с коляской. А потом наша героиня собирается с дочерями отправиться к родственникам в Пензу.

Мария с Алисой Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Когда все уляжется, обязательно вернусь! Здесь же у меня муж служит, - рассказывает Мария.

ПОЯВИЛСЯ СТРАХ ОТ ОБСТРЕЛОВ

Свекровь Маши Татьяна Борисовна приехала на выписку с повязкой на ноге. Куски битого стекла вросли ей в ногу. Татьяна Борисовна попала под обстрел ВСУ вместе с Марией и внучкой Софией (старшей дочерью Маши).

«КП» сообщала, что во время артобстрела 8 июня Мария Стаценко на седьмом месяце беременности находилась с 5-летней дочерью и свекровью в газетном киоске на улице Университетская напротив Дома Правительства. Татьяна Борисовна – продавец газет. Маша с Софией заходили к ней по пути домой перевести дыхание и попить воды. Тогда, по данным СЦКК, украинские боевики выпустили по району Дома Правительства шесть снарядов калибра 155 миллиметров (стандарт НАТО) из французской самоходной артиллерийской установки.

Во время обстрела Маша находилась рядом со свекровью Татьяной Борисовной Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Газетный киоск до сих пор не восстановлен. Находиться в нем небезопасно. Татьяне Борисовне предлагали работу в киоске на Ватутина. Но она отказалась.

- Мне страшно дома на Университетской, а то в киске сидеть, - сокрушается женщина.

Мария Стаценко с родней Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

С маленькой Софией все в порядке. После случившегося ей вместе с бабушкой медицинскую помощь оказали в Республиканском травматологическом центре. А сразу на месте ЧП здорово помог сотрудник МЧС ДНР Всеволод. Он останавливал раненым женщинам кровь и подбадривал их до приезда скорой.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Центр Донецка снова подвергся массированному артудару

На днях украинские боевики многократно обстреляли Ворошиловский район Донецка. В самом центре города разрывали снаряды НАТОвского калибра.

- Первые две серии артиллерийских атак вооруженные формирования Украины осуществили со своих позиций в районе Очеретино из НАТОвского вооружения, в результате чего поврежден двадцать один жилой дом (в том числе на бульваре Пушкина, проспектах Дзержинского, 25-летия РККА, Ильича, Комсомольском, улицах Артема, 50-летия СССР, Постышева, Набережная, Челюскинцев, Горького) с инфраструктурой. Третий удар враг нанес из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «HIMARS» целенаправленно по Администрации Главы ДНР, находящейся на бульваре Пушкина, 7«б», выпустив полный пакет из шести ракет, - говорится в сводке Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате трех обстрелов четверо мирных жителей погибли, еще одиннадцать - ранены. Военные эксперты назвали виновных.

- Зона ответственности 110-й Отдельной Механизированной Бригады (командир - полковник Кураш Е.Ю.), - сообщил СЦКК.

Ранее заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин заявил журналистам, что варварские обстрелы Донецка начались после крупных поставок оружия Западом Киеву. Сейчас украинские боевики обстреливают Донецк из артиллерии НАТОвского 155-го калибра, а также из РСЗО «Смерч», «Ураган» и «Град».

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