Раненый резервист из Зуевки Евгений Ярецкий: ВСУ сбросили с беспилотника гранату – от части осколков меня прикрыла собака

Мама Жени - Ирина Владимировна каждый день проведывает сына Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

28-летний житель поселка Зуевка - под Харцызском - Евгений Ярецкий в числе первых встал на оборону Донецкой Народной Республики. Когда стало известно о планах Украины напасть на республики Донбасса, 22 февраля он прямо с шахты «Ждановской», где семь лет проработал горнорабочим очистного забоя (ГРОЗом), ушел на фронт.

ВОЗЛЕ «АЗОВСТАЛИ» БЫЛО ЖАРКО

- До этого я ни разу не был на сборах, - говорит в отделении пластической хирургии и трансплантации клеток Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака корреспонденту «Комсомольской правды» резервист Евгений Ярецкий. - Обращаться с оружием научился уже после призыва в Вооруженные Силы Республики.

- Женя, расскажи, чем помогал в первые дни эскалации вооруженного конфликта?

- Сначала проверяли документы на блокпостах в ДНР. Потом заходили на промзону печально известной «Азовстали» в Мариуполе. Там было «жарко»: нам нужно было поменять россиян, чтобы после зачистки территории они могли перевести дух. Наша группа резервистов – пятнадцать человек – сутки удерживала улицу Орджоникидзе. Всю ночь украинские националисты (а их было целая «туча») простреливали ее… Мы ни на минуту не сомкнули глаз - враг мог в любой момент вернуться. А утром, когда нам на помощь пришли силы русской коалиции, они, зная все ходы в округе, попрятались, как мыши.

Женя и Нина мечтают о детях. Фото: из архива Ярецких

ТАЩИЛИ ДО МАШИНЫ ВОСЕМЬ КИЛОМЕТРОВ

- Где тебя ранило?

- На передовой в посадках на направлении Еленовка – Александровка в июне поменяли контрактников. Тогда всех контрактников перебросили на луганское направление, чтобы они помогли побыстрее освободить Луганскую Народную Республику. Там держали оборону – против нас выступали вооруженные формирования Украины, которые больше восьми лет обстреливают жилой поселок шахты Трудовской Петровского района, что на западе Донецка. В тех краях меня и ранило.

- Как себя вел противник?

- «Укропы» периодически простреливали местность. Они так дразнят, чтобы мы выдали свои позиции.

- Как получил ранение?

- До этого два дня был в увольнении. Потом ночь на передовой отдежурил нормально. Мой напарник отдыхал, а мне захотелось чая, и я грел воду на сухом горючем. В 13.50 в блиндаже стало слышно жужжание беспилотника. Только хотел встать, чтобы сбить украинский квадрокоптер, как с него боевики дистанционно сбросили ВОГ (выстрел гранатометный. – Авт.). Ранило меня и мою собаку. Она лежала у меня на берцах – они остались целы… От части осколков уберегли наколенники.

Однако с поврежденной ноги кровь аж хлестала. Евгению сослуживцы наложили жгут и на плащ-палатке тащили до автомобиля восемь километров. К позициям подъезжать нельзя - «укропы» сразу же начинают «закладывать» из минометов. Меня привезли в 14-ю горбольницу, что в Петровском районе Донецка. Там перебинтовали, сделали обезболивающий укол, а потом меня доставили в Институт неотложной и восстановительной хирургии. Несмотря на то, что потерял много крови, я не отрубился.

- А что с собакой?

- Шашлык (так ее назвал) жив! Его ранило в лапу и глаз. Он прибился. А я люблю собак – прикормил. Он мне все время носил патроны в зубах. А когда «укропы» подходили близко, начинал лаять.

СДЕЛАЛИ 30 ПЕРЕЛИВАНИЙ КРОВИ

Евгений Ярецкий перенес одиннадцать операций. Как только раны заживут, ему предстоит длительная реабилитация. Придется учиться ходить заново.

Все это время его поддерживают родные, близкие и друзья. Сейчас Евгений числится на шахте «Ждановская». Когда товарищи узнали об его ранении, всем участком собрали крупную сумму денег на лечение. Очень помогли и сослуживцы, друзья-байкеры, одноклассники.

Евгению 30 раз переливали кровь. Близкий его друг – программист Данил постоянно находил для Жени доноров. Кровь раненому парню сдавали не только волонтеры, но и товарищи по работе, а также сослуживцы.

В клинике Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии Евгения проведывает его невеста Нина. Девушка проводит рядом с будущим мужем выходные. Она работает в перинатальном центре Макеевки.

- Хочется детей! – говорит Евгений. – Как только встану на ноги, женюсь.

КОММЕНТАРИЙ

РАНЕНОМУ ПРЕДСТОИТ ДЛИТЕЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Эмиль Яковлевич Фисталь Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль ФИСТАЛЬ, директор Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени Владимира Гусака (ИНВХ), профессор, Герой труда ДНР:

- Раненый Евгений Ярецкий поступил из горбольницы №14 Петровского района Донецка в сосудистое отделение ИНВХ. Нашим врачам удалось спасти ему жизнь (пострадавший перенес заражение крови) и раненую ногу. Пациенту восстановили магистральные сосуды – в общей сложности сделали одиннадцать операций. Кроме того, у Евгения была контузия седалищного нерва. Сейчас с раненым занимается инструктор по лечебной физкультуре. Евгений сможет ходить самостоятельно. Правда, ему предстоит длительная реабилитация. Через полторы недели выпишем пациента для долечивания по месту жительства.

В ТЕМУ!

Врачи пообещали Евгению, что он снова сядет на мотоцикл

Парень из Зуевки живет мотоспортом.

Женя на корейском внедорожнике на мотопробеге по Донецку в прошлом году в День освобождения Донбасса. Фото: из архива Ярецких

Мама Евгения Ярецкого рассказала, что ее сын сам заработал на первый свой мотоцикл в 12 лет. Тогда Женя купил «Карпаты». А когда учился в энергетическом техникуме Зугрэса, работая на «копанке», смог купить спортивный мотоцикл. Сейчас у Жени - Ямаха Файзер 600!

- Два колеса дают ощущение свободы, - говорит «КП» он.

Евгений Ярецкий – член республиканского мотодвижения «Дороги Памяти Донбасс», которое было создано 8 мая 2018 года, в день проведения первого одноименного мотопробега, посвященного Дню Победы.

8 мая минувшего года участники ставшего уже традиционным мотопробега «Дороги памяти» почтили память погибших в Великой Отечественной войне у монумента «Жертвам фашизма» в Ленинском районе Донецка. Далее следовали по маршруту Макеевка - Харцызск – Зугрэс – Шахтерск - Торез - Снежное. В Снежном в музее они оставим лампаду с зажженным на легендарном Мамаевом кургане «Вечным огнем». И далее - конечная остановка - Саур-Могила.

- Ездили по городам, местам боевой славы той и этой войны, - говорит Евгений. - Почтили память героев войны, показали людям, что мы об этом помним!

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