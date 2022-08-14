Раненый командир одного из орудий Первой Славянской бригады Дмитрий Довга: Наша первоочередная задача - освободить Авдеевку

Дмитрию Довге осколок повредил мышцу на голени - ее практически не осталось. Однако ему повезло: кость и сухожилия целы Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Военнослужащий Первой Славянской бригады, командир орудия одной из гаубичных артиллерийских батарей Дмитрий Довга получил ранение во время ведения огня по укреплениям ВСУ под Авдеевкой.

ЧЕМ БОЛЬШЕ АРТИЛЛЕРИСТ ПРОЛЬЕТ ПОТА, ТЕМ МЕНЬШЕ КРОВИ ПРОЛЬЕТ ПЕХОТА

- Наша первоочередная задача - освободить оккупированную украинскими боевиками Авдеевку, - рассказывает корреспонденту «КП» командир орудия одной из гаубичных артиллерийских батарей Дмитрий Довга. - Сначала мы отрабатываем, а следом за нами заходит пехота. Во время ответного огня противника меня зацепил осколок. Сзади раздался хлопок, я сразу же обернулся и увидел, что мне ранило левую ногу.

К раненому подбежали сослуживцы, они наложили жгут. Дмитрия Довгу эвакуировали в Ясиноватскую центральную районную больницу. А оттуда после оказания ему первой медицинской помощи доставили в Донецкий институт неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака. Раненого госпитализировали в созданное уже во время войны отделение пластической хирургии и трансплантации клеток.

ПОСЛЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРНЕТСЯ В СТРОЙ

Уроженец Горловки Дмитрий Довга защищает Донецкую Народную Республику с января 2015 года.

- Сначала был заряжающим, через время - наводчиком, а потом стал командиром орудия, сержантом, - рассказывает военнослужащий Первой Славянской бригады. - Был в Запорожье, районе Мариуполя, в Папасной. В Васильевке при наступлении делали прорыв.

Дмитрий мечтает о победном мире. Однако сможет вернуться в строй только после длительной реабилитации.

КОММЕНТАРИЙ

Раненого поставим на ноги

Данил Меркулов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Данил МЕРКУЛОВ, заведующий отделением пластической хирургии и трансплантации клеток Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака (ИНВХ):

- Пациент Дмитрий Довга к нам поступил из ожогового центра ИНВХ. У него обширное осколочное повреждение мышц левой голени, которое требует специализированного лечения. Сейчас специальный аппарат улучшает кровообращение раны, чтобы на нее наросла ткань, на которую можно будет пересадить кожу (ее возьмем у самого пациента). Когда трансплантат начнет приживаться, на третьи-четвертые сутки Дмитрий сможет вставать. Пациент после выписки продолжит у нас наблюдаться. В дальнейшем, если будет необходимость в реконструктивной операции, проведем ее.

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