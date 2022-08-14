Силы русской коалиции перемалывают укрепления ВСУ под Авдеевкой

Началась операция по освобождению Авдеевки. Фото: Скриншот с видео пресс-службы УНМ

Военный эксперт, руководитель музея истории войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Народная милиция республик Донбасса при поддержке российских военных буквально перемалывает укрепления ВСУ под Авдеевкой.

Авдеевский укрепрайон - это полоса в 30 километров бетонных укреплений. Сейчас бои идут на подступах к оккупированному городу.

Именно из Авдеевки идут постоянные обстрелы Донецка и его окрестностей, что приводит к гибели мирных жителей. Освобождение оккупированного города начнется после предварительной подготовки.

Командир интернациональной бригады «Пятнашка» ДНР Ахра Авидзба («Абхаз») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что позиции войск ДНР находятся в десяти минутах пешего движения от Авдеевки. Однако приступить к полноценному штурму целесообразно после того, как город будет взят в окружение.

- Десять минут пешком и будем у первых девятиэтажек в Авдеевке. Но мы ждем наших братьев. Чтобы противник не знал, откуда мы пойдем, - сказал он.

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