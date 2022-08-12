В ближайший год в Мариуполе сдадут в эксплуатацию 129 тысяч квадратных метров нового жилья

Работы ведутся беспрерывно. Фото: Минстрой ДНР

В ближайший год в освобожденном Мариуполе планируют сдать в эксплуатацию 129 тысяч квадратных метров нового жилья. Его возведением занимаются строители из России. Об этом сообщил заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

На месте тех домов, которые не подлежат восстановлению, возведут новые. Фото: Минстрой ДНР

Он отметил, что на данный момент в строительных работах на территории города задействованы более 5 тысяч специалистов, из которых практически половина приехали сюда из Санкт-Петербурга.

- Работают, надо отметить, качественно и быстро. Всего же в восстановлении Мариуполя планируется задействовать строителей из 12 регионов Российской Федерации. Не сомневаюсь, что поставленная перед нами задача восстановить город за три года с такой поддержкой будет выполнена, - уверяет чиновник.

На сегодняшний день в Мариуполе насчитывается три площадки, где ведется строительство новых домов. Фото: Минстрой ДНР

Напомним, строители из России вместе с местными коллегами продолжают отстраивать Донбасс. Работы ведутся беспрерывно. Так, к примеру, в освобожденной Волновахе они восстанавливают 13 социальных объектов. Среди тех, на которых трудятся российские строители - семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Кроме того, ведется строительство двух пятиэтажных жилых домов. Работы находятся в самом разгаре, несмотря на палящее солнце.

Тем временем в селе Стародубовка специалисты завершают восстановление фельдшерско-акушерского пункта, в Урзуфе ремонтируют амбулаторию, а также другие объекты Первомайского района Республики.

Восстановление идет и на севере Республики. В первую очередь налаживают водоснабжение и энергоснабжение. «Региональная энергопоставляющая компания» устраняет повреждения в населенных пунктах Краснолиманского района. По состоянию на 1 августа было частично восстановлено энергоснабжение 4 населенных пунктов. В освобожденных Рубцах, Яцком, Лозовом и Яцковке уже запитаны 14 социально значимых объектов и 282 жилых дома.

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