Строители из России вместе с местными коллегами продолжают отстраивать Донбасс

Волноваха. Строительство двух пятиэтажных жилых домов в самом разгаре, несмотря на палящее солнце

Плечом к плечу трудятся российские и местные строители. Цель одна – возродить Донбасс – отстроить все то, что разрушили украинские боевики. Больше всего работы кипят в школах, больницах и других соцобъектах – именно по ним националисты неоднократно открывали целенаправленный огонь.

- Что бы мы делали без братской помощи? – задается риторическим вопросом пенсионерка из Донецка Анна Ивановна. – Я все восемь лет волонтерством занимаюсь, людям помогаю, сама, по зову сердца откладываю деньги с пенсии и помогаю тем, кто нуждается. В замен ничего не прошу, просто не могу иначе. Люди в России такие же, по зову сердцу помогают нам, потому что мы нуждаемся. Я думаю, что это у нас, русских, в крови.

Первой сдадут школу

И помощь эту, о которой только и говорят люди, видно невооруженным глазом. Еще там, где недавно были руины, стучат молотками, возводятся этаж за этажом. Ямало-Ненецкий автономный округ восстанавливает в Волновахе 13 социальных объектов.

- Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием. Округ обеспечивает строительные материалы и рабочую силу, - сообщил губернатора округа Дмитрий Андреевич Артюхов.

Среди объектов, на которых трудятся российские строители - семь корпусов железнодорожной больницы общей площадью семь тысяч квадратных метров, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище.

Первым делом будет сдана школа, ведь 1 сентября в ней уже начнется учебный процесс. Уже проходит монтаж фасада и окон, ведется благоустройство территории. В работах участвуют и местные рабочие. Их - около 40 процентов.

Активно ведутся работы на железнодорожной больнице и на станции переливании крови. Сперва строители обещают восстановить саму поликлинику, чтобы медики могли оказывать помощь пациентам, как это полагается. Здания готовят к отопительному сезону, делают в них кровлю, меняют инженерные сети и монтируют окна.

Строители из России вместе с местными коллегами продолжают отстраивать Донбасс

- Также мы поможем коллегам с мебелью, оборудованием. Свою работу мы развернули широко. Дончане сыграли огромную роль в становлении Ямала, тысячи людей строили наши города, осваивали наши промыслы, потому и наши жители понимают, что в такую трудную минуту нужно приходить на помощь, - говорит губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.

Ранее в Волноваху прибыла новая колонна с гуманитарной помощью от ямальцев, которые собрали 15 тонн продуктов питания, одежды и других товаров первой необходимости непосредственно для жителей Волновахского района.

По зову сердца

Приезжают помогать в восстановлении мирной жизни и простые жители из России. 3 дня Ильдар Назипович преодолевал 1856 километров, чтобы приехать из города Набережные Челны (Республика Татарстан) в Волноваху и помочь социально незащищенной категории людей в восстановлении их жилья.

- Репортажи из Донбасса по телевидению я смотрел часто, интересовался этим вопросом, и заметил, что очень много разрушений, в частном секторе особенно. И видел много беспомощных бабушек, дедушек, с их разрушенными домами, строениями. Желание появилось еще после того, как увидел, что медики во время своего отпуска к вам сюда приезжают и помогают в госпиталях. И у меня родилась такая мысль, - говорит Ильдар. - Когда я уже прибыл на место, увидел действительную картину разрушений, увидел людей, бабушек, соответственно у меня была ужасающая картина. Первое время было немного трудно.

Помощь от Курской области

Учувствует в восстановлении освобожденных районов Донбасса и Курская область. Специалисты из российского региона завершают восстановление фельдшерско-акушерского пункта в селе Стародубовка, амбулатории в Урзуфе и других объектов в подшефном Первомайском районе Республики.

- Почти завершено восстановление пострадавшего от обстрелов здания фельдшерско-акушерского пункта в селе Стародубовка. Восстановлено остекление, двери и фасад. Уже скоро он сможет принять первых пациентов. На финальной стадии и ремонт амбулатории в Урзуфе, в котором сделаны внутренние отделочные работы, установлен пандус, завершены работы на входе медучреждения. Осталось благоустроить территорию и поставить ограждение, - рассказали в пресс-службе администрации Курской области.

Помимо этого, продолжается капремонт в Мангушской школе №2. Не третьем этаже уже сделана отделка, на первом и втором – работы еще идут. Российские строители улучшили планировку спортивного зала и столовой, завершили укладку плитки в пищеблоке. Также сейчас идут работы по благоустройству пришкольной территории, где установят спортплощадку. Всего к новому учебному году предстоит подготовить 12 школ.

Ремонтируют мосты и дороги

Также российские специалисты вместе с сотрудниками министерства транспорта Республики восстанавливают переправу в поселке Камышеватое. Мост на автодороге государственного значения М-14 Одесса - Мелитополь – Новоазовск, протяженностью почти 110 метров, при отступлении взорвали украинские боевики. Ремонт здесь стартовал в начале июня.

Российские специалисты вместе с сотрудниками министерства транспорта Республики восстанавливают переправу в поселке Камышеватое

Уже начинается работа на монолитной части моста, и затем уже будет уложен новый асфальт. Завершить ремонт полностью строители планируют в течение нескольких месяцев.

Отмечается, что для транспортной отрасли это один из важных стратегических объектов, который требует серьезных подходов в восстановлении.

Восстановление идет и на севере Республики. В первую очередь налаживают водоснабжение и энергоснабжение. «Региональная энергопоставляющая компания» устраняет повреждения в населенных пунктах Краснолиманского района. По состоянию на 1 августа было частично восстановлено энергоснабжение 4 населенных пунктов. В освобожденных Рубцах, Яцком, Лозовом и Яцковке уже запитаны 14 социально значимых объектов и 282 жилых дома.

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