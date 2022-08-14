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Политика14 августа 2022 11:00

ВСУ нанесли артудар по Пенсионному фонду в центре Донецка

В Ворошиловском районе Донецка пострадали здания в результате очередного обстрела ВСУ
Авторы (2):
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Андрей ТЮТЮНИКОВ
В здании на Мира 10 сильнее всего поврежден первый этаж

В здании на Мира 10 сильнее всего поврежден первый этаж

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В ночь на 14 августа центр Донецка вновь подвергся обстрелам со стороны украинских формирований.

На месте происшествия работала полиция

На месте происшествия работала полиция

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

На этот раз пострадали здания на перекрестке проспекта Мира и улицы Челюскинцев. Кстати, рядом с побитым осколками зданием на Мира 10 находится редакция «Комсомольской правды-Донбасс». В нескольких метрах – трамвайная остановка.

Повсюду разбросаны обломки здания и трамвайной остановки

Повсюду разбросаны обломки здания и трамвайной остановки

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Около 23.00 раздались один или два мощных взрыва, - вспоминает охранник соседнего здания. – Буквально земля дрогнула. Мы с товарищем кинулись на шум, падали стекла, из соседнего дома кто – то кричал.

Многие окна разбиты взрывной волной

Многие окна разбиты взрывной волной

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

По предварительным данным, никто не пострадал. На Мира 10 находятся в основном офисы. Так же располагается и районный Пенсионный фонд.

- А вдруг наши дела теперь потеряются? – Обеспокоенно спрашивала женщина у работающих на месте происшествия полицейских. – Я только перерасчет хотела сделать!

Пострадали десятки окон

Пострадали десятки окон

Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

С самого утра на месте обстрела работали не только полицейские, но и коммунальщики. На первом этаже зияла дыра от снаряда, повылетали и стекла.

Центр Донецка давно уже перестал быть спокойным местом. Да и агрессия (читай – агония) ВСУ не знает границ. Мины «Лепесток» они разбрасывают в Донецке, Макеевке, Ясиноватой фактически каждый день. По данным СЦКК, с 16 июля на этих минах подорвались 43 человека, включая двоих детей.

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