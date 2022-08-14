В Донецке в Ворошиловском районе в результате обстрела ВСУ пострадало здание Пенсионного фонда

Пенсионный фонд в центре Донецка получил значительные повреждения Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Вечером 13 августа украинские боевики нанесли артудар по Ворошиловскому району Донецка. Сильные повреждения получило здание Пенсионного фонда на проспекте Мира, 10. Об этом передает корреспондент «КП» с места событий.

В многоэтажке пострадало не только остекление, но и даже несущие конструкции. Чудом никто не пострадал. Украинские боевики не прекращают обстрелов мирных кварталов столицы ДНР.

По данным СЦКК, ВСУ за прошедшие сутки 57 раз обстреляли ДНР, выпустив по ее территории 371 боеприпас. В результате погибли 5 мирных жителей в Куйбышевском районе Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, Горловке и Зайцево. Ранения получили 15 гражданских в Петровском, Куйбышевском районах Донецка, Горловке, Старомихайловке, один с ранее освобожденных территорий – с Старомайорского.

Противник применял РСЗО «Град», артиллерию 155, 152 и 122 мм, минометы 120 мм.

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