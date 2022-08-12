В республиках предпринимают шаги по социальной поддержке и защите населения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Донецкой и Луганской Народных Республиках приняли решение повысить минимальный размер пенсии гражданам. Соответствующие постановления были утверждены Государственным комитетом обороны ДНР и Правительством ЛНР.

Уточнятся, что перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля. Размер минимальной выплаты теперь составит 10 тысяч рублей.

- Установить с 1 июля по 31 декабря 2022 года размер минимальной пенсионной выплаты (с учетом надбавок, повышений, иных доплат к пенсии, за исключением надбавки к пенсии лицам, имеющим статус «Почетный донор Донецкой Народной Республики»), в том числе по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи, - 10 000 российских рублей 00 копеек, - говорится в постановлении №193 Госкомобороны ДНР.

Тем временем в пресс-службе Правительства ЛНР сообщили:

- Правительство установило размер минимальной пенсии для жителей Луганской Народной Республики в размере 10 тысяч рублей. Перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля 2022 года.

Размер выплат возрастет Фото: Артем КИЛЬКИН

Напомним, ранее в Минсоцполитики ЛНР рассказали, какие пенсии, зарплаты и пособия будут в республиках Донбасса с 1 января 2022 года. Там уточнили, что в программе социально-экономического развития ЛНР и ДНР на 2022-2024 годы для повышения качества и уровня жизни населения предусмотрен рост социальных стандартов. Эта программа распространяется на оба молодых государства.

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