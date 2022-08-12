В ЛНР увеличили размер минимальной пенсии до 10 тысяч рублей

Размер выплат повысят
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Луганской Народной Республике увеличили размер минимальной пенсии жителям до 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление приняло Правительство Республики. Об этом сообщила пресс-служба главного органа исполнительной власти страны.
Там отметили, что перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля текущего года.
- Правительство установило размер минимальной пенсии для жителей Луганской Народной Республики в размере 10 тысяч рублей. Перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля 2022 года, - сказано в тексте сообщения.
Напомним, ранее сообщалось, что в программе социально-экономического развития ЛНР и ДНР на 2022-2024 годы для повышения качества и уровня жизни населения предусмотрен рост социальных стандартов. Учитывая, что программа распространяется на обе республики Донбасса, то аналогичный рост пенсионных выплат должен произойти и в ДНР.
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