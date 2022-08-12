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Общество12 августа 2022 11:21

В ЛНР увеличили размер минимальной пенсии до 10 тысяч рублей

Перерасчет пенсионных выплат будет произведен с 1 июля текущего года
Ирина ДМИТРИЕВА
Размер выплат повысят

Размер выплат повысят

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике увеличили размер минимальной пенсии жителям до 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление приняло Правительство Республики. Об этом сообщила пресс-служба главного органа исполнительной власти страны.

Там отметили, что перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля текущего года.

- Правительство установило размер минимальной пенсии для жителей Луганской Народной Республики в размере 10 тысяч рублей. Перерасчет пенсий будет произведен с 1 июля 2022 года, - сказано в тексте сообщения.

Напомним, ранее сообщалось, что в программе социально-экономического развития ЛНР и ДНР на 2022-2024 годы для повышения качества и уровня жизни населения предусмотрен рост социальных стандартов. Учитывая, что программа распространяется на обе республики Донбасса, то аналогичный рост пенсионных выплат должен произойти и в ДНР.

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