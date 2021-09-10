Какие пенсии, зарплаты и пособия будут в республиках Донбасса с 1 января 2022 года

Светлана Малахова рассказала, насколько увеличатся выплаты в ЛНР. Фото: ЛИЦ

С 1 января 2022 года в ЛНР увеличится размер минимальной зарплаты, минимальной пенсии и социальных пособий. Об этом сообщила министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова.

Она отметила, что в программе социально-экономического развития ЛНР и ДНР на 2022-2024 годы для повышения качества и уровня жизни населения предусмотрен рост социальных стандартов. Учитывая, что программа распространяется на обе республики Донбасса, то аналогичный рост должен произойти и в ДНР.

- Минимальный размер оплаты труда в Республике с 1 января 2022 года планируется увеличить на 30%, к 2024 году обеспечить его рост на 65%, до уровня 13 тысяч рублей, - сказала министр.

Среднемесячная заработная плата в целом по экономике вырастет в 2,3 раза и составит 35 тысяч рублей. В том числе в угольной отрасли – до 40 тысяч рублей, в металлургии – до 45 тысяч рублей, у работников бюджетной сферы – до 28 тысяч рублей.

Также с 1 января 2022 года будут увеличены пенсии - на 20%. К 2024 году минимальная пенсионная выплата составит 8 500 рублей, а размер средней пенсии – более 13 тысяч рублей.

Напомним, в ЛНР и ДНР с июля 2021 года размер пенсионных выплат вырос на 17%. Сейчас минимальный размер пенсии составляет 6571 рубль.

К 2024 году планируется повышение всех видов социальных пособий - в среднем более чем на 30%.

Особое внимание будет уделено семьям, воспитывающим детей, а также многодетным семьям. Так, на 40% увеличатся ежемесячное пособие по уходу за ребенком до трех лет и ежемесячная государственная социальная помощь на детей-инвалидов.

Единовременное пособие при рождении ребенка к 2024 году повысится до 24 тысяч рублей. Продолжится выплата единовременного пособия многодетным семьям, награжденным медалью «Родительская слава», в размере 50 тысяч рублей.

Кроме этого, планируется рост страховых выплат. Средний размер ежемесячной страховой выплаты в 2022 году будет составлять более 11 тысяч рублей, к 2024 году вырастет на 35%.

Министр уточнила, что для шахтеров, уволенных в связи с ликвидацией и сокращением численности работников предприятий по добыче (переработке) угля, будут сохранены социальные гарантии:

- трудоустройство на вновь созданные и имеющиеся вакантные рабочие места на предприятиях Республики с предоставлением работодателям дотации и субсидии;

- выплата пособий по безработице;

- возможность досрочного выхода на пенсию за три года до установленного законодательством срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства

Главы Республик Донбасса Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о принятии Программ социально-экономического развития на 2022–2024 годы (подробнее)