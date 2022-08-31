Союзные войска продолжают наступления по всем направлениям Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Союзные войска освободили уже 275 населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— По состоянию на 31 августа 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила 275 населенных пунктов, включая Ключевое, Володино, Орлинское, Завитне Бажання, — отметили в Штабе.

С каждым днем силы Союзных войск продвигаются все дальше и освобождают от украинских боевиков метр за метром, поселок за поселком.

Напомним, что силы Русской коалиции освободили также и населенный пункт Кодема. Ранее сообщалось, что бои с украинскими боевиками ведутся в городской черте Артемовска.

Тем временем вооруженные формирования Украины продолжают наносить артиллерийские удары по жилым кварталам Республики. За сутки украинские боевики убили двух мирных жителей в Петровском районе Донецка. Еще 10 человек получили ранения.

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