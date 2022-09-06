ВСУ несут потери в районах Авдеевки и Первомайского

Освободительная операция в Донбассе продолжается Фото: Дмитрий СТЕШИН

Более 20 украинских силовиков были уничтожены на авдеевском направлении войсками русской коалиции за прошедший день. Кроме того, ВСУ лишились там части боевой техники и двух огневых позиций. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он уточнил, что совместными усилиями военнослужащих ДНР и России удалось уничтожить две вражеских установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», один танк и один военный грузовик.

- Подавлены две огневые точки противника в районах Авдеевки и Первомайское и более 20 человек личного состава, - проинформировал Эдуард Басурин.

Тем временем военнослужащие ЛНР ликвидировали более трех десятков украинских боевиков.

- Уничтожено до 35 человек личного состава; 2 танка, 5 бронетранспортеров, 6 единиц специальной автомобильной техники, 1 огневая точка, - сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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