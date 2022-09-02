Украинские боевики обстреляли бульвар Шевченко в Донецке, ранены трое жителей

Прилет в район Калининского рынка, бульвар Шевченко, возле магазина «Обжора». Фото: t.me/maryananaumova

Сегодня вечером под удар ВСУ попал бульвар Шевченко в Донецке. Один из снарядов разорвался возле супермаркета «Обжора». По предварительной информации, пострадали трое человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Кулемзин.

- Очевидцы сообщают о прилетах в районе Калининского рынка. Информация уточняется, - написал он.

Позже градоначальник заявил, что по предварительной информации, при обстреле Калининского района пострадали трое мирных граждан.

- Также получило повреждения здание супермаркета «Обжора», - уведомил он.

Сообщается также, что в многоквартирных домах Калининского района Донецка в результате вражеского обстрела было нарушено остекление.

Напомним, сегодня вечером под ударом вражеской артиллерии оказался центр Донецка. Были зафиксированы прилеты на бульваре Пушкина, в районе драмтеатра, а также возле здания Народного Совета ДНР на площади Ленина. По предварительным данным, в результате обстрелов погибли двое мирных жителей и еще один получил ранение.

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