ВФУ убили двух мирных жителей в центре Донецка

Украинские боевики вновь открыли огонь по центру столицы ДНР. Фото: t.me/kulemzin_donetsk

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по улице Артема и бульвару Пушкина в центре Донецка. В результате обстрела погибли и получили ранения мирные жители. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

— ВФУ атаковали Ворошиловский район Донецка, по улице Артема и бульвару Пушкина погибли два человека и еще один мирный житель получил ранение, — отметили в Штабе.

В зданиях Народного совета и администрации Ворошиловского района повреждено остекление и фасад. Один из снарядов попал в высотку — 24-х этажный жилой комплекс «Бис».

Напомним, что украинские боевики открыли огонь по центру столицы ДНР около 18:40. Обстрел велся с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Красногоровка. Всего по району было выпущено шесть снарядов калибром 155 мм.

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