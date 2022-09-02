В Донецке под обстрел ВСУ попало здание Народного Совета

На данный момент известно про одно попадание - возле центрального входа. Фото: t.me/itsdonetsk

Сегодня вечером под массированным ударом ВСУ оказался центр Донецка. Под огонь вражеской артиллерии попало здание Народного Совета ДНР на площади Ленина. Об этом сообщили в Донецком агентстве новостей.

Там уточнили, что взрывной волной в помещениях были выбиты стекла с первого по четвертый этаж и посечен фасад здания.

По словам председателя комитета по этике, регламенту и организации работы Народного Совета ДНР Натальи Пшеничной, на данный момент известно только про одно попадание - возле центрального входа. Информации о пострадавших нет.

Сообщается также, что в здании администрации Ворошиловского района Донецка обстрелом также были выбиты стекла. По данным Штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрелов ВСУ в центре города погибли двое мирных жителей и еще один получил ранение.

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