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Политика2 сентября 2022 16:19

Центр Донецка под массированным обстрелом: украинские снаряды разрываются на бульваре Пушкина и в районе драмтеатра

Над городом работает ПВО
Ирина ДМИТРИЕВА
Попадание по драмтеатру на бульваре Пушкина г Донецка, самый центр города. Фото: t.me/RtrDonetsk

Попадание по драмтеатру на бульваре Пушкина г Донецка, самый центр города. Фото: t.me/RtrDonetsk

Украинские боевики продолжают массированный обстрел Донецка. Над центром города отработало ПВО. Однако вражеские снаряды продолжают накрывать мирные кварталы столицы.

Под ударом вражеской артиллерии оказался Ворошиловский район. По предварительным данным, зафиксированы прилеты на бульваре Пушкина, в районе драмтеатра. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

По словам мэра, очень мощный прилет был также по Калининскому району Донецка. Под ударом и Куйбышевский район - в зоне риска находятся Азотный, Грабари, 1-я и 2-я площадки, Горняк, Лозовской.

В Киевском районе очевидцы сообщают об обстреле Путиловки. Удару украинских арторудий подвергся также Кировский район столицы.

- Будьте осторожны, берегите себя и близких! Не выходите из укрытий без острой необходимости! - призывает жителей города мэр.

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