Два человека погибли и еще два получили ранения в результате украинского обстрела Макеевки

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины Червоногвардейского района Макеевки есть пострадавшие. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- По улице Калужской погибли два человека и еще два - получили ранения, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские боевики ударили по району Донецкого металлургического завода. Снаряды попали на территорию предприятия и на конечную остановку трамвая маршрута №1.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВФУ обстреливают Калининский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Огонь по мирным жителям ведется из артиллерии образца НАТО, калибром 155 миллиметров.

Напомним, что сегодня днем под обстрелом ВСУ оказался Петровский район Донецка, где в районе площади Победы были ранены пять мирных жителей. Также в результате обстрела в Донецке повреждены почти два десятка автобусов.

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