Пять человек ранены обстрелом ВСУ на западе Донецка

Последствия обстрела Петровского района столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня днем под обстрелом ВСУ оказался Петровский район Донецка, где в районе площади Победы были ранены несколько человек. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

- В результате обстрелов вооруженных формирований Украины в Петровском районе Донецка число раненых возросло до 5 человек, - заявили там.

По свидетельствам очевидцев, в числе пострадавших оказалась сотрудница аптеки.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате утреннего обстрела Петровского района Донецка были полностью уничтожены кровля и две комнаты в частном жилом доме. Позже поступила информация о том, что пострадали еще 3 дома частного сектора - там повреждены остекление, кровли и заборы. Днем от снарядов украинских карателей пострадало здание местной школы искусств.

Кроме того, по улице Белоозерской на противопехотной фугасной мине «Лепесток» подорвался мужчина.

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