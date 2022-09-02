Мирный житель Донецка пострадал, подорвавшись на противопехотной мине «Лепесток»

«Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета. Фото: ТГ/Кулемзин

Жертвой подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» в Донецке стал еще один мирный житель. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что инцидент был зафиксирован в прифронтовом Петровском районе столицы.

- В результате обстрела ВФУ по улице Белоозерской в Петровском районе Донецка на мине ПФМ-1 подорвался мужчина, - проинформировал Штаб.

Напомним, что мины «Лепесток» на города и села ДНР с помощью артиллерии сбрасывают ВСУ. Для их активации требуется нажимное усилие всего от 5 килограммов. «Лепестки» малозаметны, легко сливаются с естественным цветом растительности зеленого и светло-коричневого цвета.

При обнаружении подобных предметов не следует приближаться к ним, брать в руки или пытаться переместить на другое место. Необходимо сообщить об опасной находке по телефону «101», указав точный адрес расположения мины.

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