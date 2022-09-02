В Донецке в результате обстрела ВСУ пострадала школа искусств

Инцидент был зафиксирован в западной части города - Петровском районе. Фото: t.me/dnronline

В Донецке в результате обстрела украинских войск пострадала школа искусств. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Он отметил, что инцидент был зафиксирован в западной части города - Петровском районе. В результате обстрела в здании образовательного учреждения было повреждено остекление.

- Сегодня днем от снарядов украинских карателей повреждено остекление здания школы искусств Петровского района, - проинформировал мэр.

Сообщается также, что в результате утреннего обстрела Петровского района были полностью уничтожены кровля и две комнаты в частном жилом доме. Позже поступила информация о том, что пострадали еще 3 дома частного сектора - там повреждены остекление, кровли и заборы.

Напомним, ранее стало известно, что в результате обстрела ВСУ по улице Белоозерской в Петровском районе Донецка на противопехотной фугасной мине «Лепесток» подорвался мужчина.

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