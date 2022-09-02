Украинские снаряды попали в трамвайную остановку в Донецке

Данные о последствиях обстрела уточняются. Фото: vsednr.ru

Военные эксперты подтвердили факт утреннего обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ с применением артиллерии калибром 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- Зафиксированы попадания на конечную остановку трамвая маршрута №1, на территорию Донецкого металлургического завода, также повреждено здание лаборатории, - заявили наблюдатели.

По данным представительства, украинские боевики обстреливают Калининский, Кировский и Куйбышевский районы Донецка. Огонь по мирным жителям ведется из артиллерии образца НАТО, калибром 155 мм.

- Также местные жители сообщают об обстрелах Киевского района города. Данные уточняются, - говорят, в свою очередь, в мэрии.

Тем временем в Петровском районе Донецка в результате обстрелов ВСУ число раненых возросло до 5 человек. Огнем украинской артиллерии повреждены частные дома и здание местной школы искусств. Кроме того, по улице Белоозерской на противопехотной фугасной мине «Лепесток» подорвался мужчина.

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