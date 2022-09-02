При обстреле автотранспортного предприятия в Донецке были повреждены 18 автобусов

Последствия обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе столицы. Фото: ТГ/Кулемзин

В результате обстрела ВСУ в Донецке были повреждены почти два десятка автобусов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что данные транспортные средства - большой пассажирской вместимости. Все они в момент обстрела находились на территории автотранспортного предприятия, расположенного в Куйбышевском районе города.

- По уточненной информации, в результате вчерашнего обстрела автотранспортного предприятия в Куйбышевском районе повреждены 18 автобусов большой вместимости, - уведомил Кулемзин.

А уже сегодня в результате утреннего обстрела Куйбышевского района погиб мужчина 1951 года рождения. Смерть наступила до прибытия скорой помощи. Ранение получила женщина 1959 года рождения, которая находилась в собственной квартире. Также зафиксированы разрушения - повреждения остекления, фасадов, кровли и заборов трех частных жилых домов.

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