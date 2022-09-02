Украинские боевики за сутки выпустили по ДНР свыше 300 боеприпасов, еще жертвы и разрушения

Последствия обстрела украинскими боевиками Кировского района Донецка, в результате которого 3 человека погибли и еще 3 получили ранения. Фото: t.me/dnronline

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 4 человека и еще 8 мирных жителей получили ранения. Среди них - двое детей. Такую информацию обнародовали в Штабе территориальной обороны ДНР.

По данным СЦКК, противник выпустил в направлении Республики 339 боеприпасов различного типа, включая ракеты из реактивных систем залпового огня «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155, 152 и 122 миллиметра и мины. Повреждения получили 21 дом и 13 объектов гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские боевики нанесли преднамеренный артудар из установки HIMARS по базе МЧС ДНР в селе Рубцы Краснолиманского района. В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести. Из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке на территорию ЛНР. Среди погибших был врач реанимационно-противошоковой группы.

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