Двое детей ранены при обстреле ВСУ в Макеевке

Украинские боевики продолжают обстрел городов ДНР. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 1 сентября, двое детей были ранены обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины в Червоногвардейском районе на западе Макеевки. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Фабрициуса ранены мальчики 2010 и 2011 годов рождения, — сказано в сообщении.

В Штабе призвали жителей района не выходить из дома без необходимости.

Напомним, что сегодня в ДНР начался новый учебный год. В связи с напряженной военной обстановкой в части школ Республики учеба началась дистанционно. Всего к очным и заочным занятиям сегодня приступили в 594 школах.

Ранее сегодня сообщалось, что два мирных жителя погибли в результате обстрела в Кировском районе на западе Донецка. По последним данным Штаба теробороны, число погибших там возросло до трех.

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