Украинские боевики нанесли преднамеренный артудар по спасателям и медикам ДНР: 13 сотрудников МЧС погибли, девять получили ранения

Медики оказывают первую помощь сотрудникам МЧС ДНР. Фото: Архив МЧС ДНР

Тринадцать спасателей МЧС ДНР погибли в районе села Рубцы на севере ДНР в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины. Об этом сегодня сообщили в спасательном ведомстве Республики.

- Первого сентября около четырех часов утра группировка сил и средств МЧС ДНР, выполняющая задачи по предназначению в селе Рубцы Краснолиманского района, попала под артиллерийский огонь со стороны вооруженных формирований Украины. В результате обстрела, по оперативной информации, погибли 13 человек личного состава, еще 9 сотрудников спасательного ведомства получили ранения различной степени тяжести, — сказано в сообщении.

ВСУ обстреляли село Рубцы Краснолиманского района. Фото: Скриншот карты Яндекс

Министр МЧС ДНР Алексей Кострубицкий назвал военным преступлением обстрел со стороны украинских боевиков базы МЧС в Краснолиманском районе село Рубцы.

- Удар был преднамеренный. Били по трем зданиям, в которых в этот момент находились спасатели и медики. Обстрел был совершен рано утром, люди в этот момент спали. Здания разрушены полностью. Тринадцать человек погибли, девять получили различные ранения. Все эти люди находились там для того, чтобы помогать мирному населению, - участвовали в разборе завалов, - отметил Кострубицкий.

Он также сообщил, что среди погибших врач реанимационно-противошоковой группы. Из девятерых раненых пятеро находятся в тяжелом состоянии. Решается вопрос об их транспортировке на территорию ЛНР.

В пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР проинформировали, что раненые на севере Республики сотрудники МЧС доставлены в учреждение здравоохранения Красного Лимана. Им оказывается помощь.

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