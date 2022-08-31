«Соратники почтительно называли его Батей»: В Донецке почтили память погибшего Главы ДНР Александра Захарченко

Первый Глава ДНР трагически погиб в результате взрыва. Фото: t.me/pushilindenis

В Донецкой Народной Республике почтили память погибшего Первого Главы ДНР возложением цветов и минутой молчания. Руководители городских и районных администраций, а также активисты общественного движения «Донецкая Республика» (ОД «ДР») и местные жители возлагают цветы к бюсту Александра Захарченко и месту его гибели, где сейчас находится мемориал. Об этом сообщили в пресс-службе ОД «ДР».

— Александр Владимирович Захарченко — истинный сын Донбасса. С первых дней сопротивления он был среди его лидеров, и потом, в самые трудные моменты, возглавил Республику, взвалив на себя огромнейшую ношу и, как видим, справился с ней. Мы продолжаем начатую им борьбу за свободу Донбасса и доведем ее до конца. Работаем, Батя! — отметил руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

Активисты ОД «ДР» возложили цветы к монументу Захарченко. Фото: пресс-служба ОД «ДР»

Глава Республики Денис Пушилин подчеркнул, что соратники Захарченко почтительно называли его Батей – кабинетной работе он бесстрашно предпочитал окоп. И после своей гибели Герой Донецкой Народной Республики Александр Захарченко приближает победу, потому что на него равняются его боевые товарищи, которые сейчас освобождает Донбасс.

Именем Александра Захарченко названы улицы и площади в разных уголках России.

Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин возложил цветы к мемориалу Александра Захарченко, открытому на месте его гибели в центре Донецка.

Мэр Донецка почтил минутой молчания память погибщего Главы. Фото: пресс-служба администрации города

В других городах ДНР также почтили память погибшего Главы.

В Шахтерске местные жители провели траурный митинг у здания администрации. Они возложили цветы и почтили минутой молчания память Захарченко. В Иловайске прошел митинг-реквием.

Память погибшего Главы почтили минутой молчания в Шахтерске. Фото: пресс-служба администрации города

В годовщину гибели Первого Главы ДНР в Краеведческом музее Донецка открылась выставка о Захарченко «Герои не умирают». Она включает фото и портреты погибшего Главы, его медали и награды.

В Донецком краеведческом музее открылась мини-выставка, посвященная Александру Захарченко. Фото: пресс-служба ДРКМ

Напомним, что Александр Захарченко одержал победу на выборах Главы ДНР 2 ноября 2014 года, командовал подразделением ополчения ДНР «Оплот». Был неоднократно ранен. Награжден Золотой звездой Героя Республики и рядом других наград. Генерал-майор.

Первый Глава ДНР был смертельного ранен 31 августа 2018 года в результате взрыва в центре Донецка.

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