Украинские боевики обстреляли школу и детсад на западе Донецка

Последствия обстрела Киевского района. Фото: ДНР Онлайн

Сегодня, 1 сентября, в Кировском районе Донецка обстрелом со стороны вооруженных формирований Украины было повреждено остекление школы № 89. Об этом ДАН сообщил глава администрации района Юрий Будрин.

- Обстрелом повреждено остекление школы № 89. Учебный процесс там начался в дистанционном режиме, как и в других школах района, — сказал Будрин.

Напомним, что в связи с напряженной военной обстановкой в части школ Республики учеба началась дистанционно. Всего к очным и заочным занятиям сегодня приступили в 594 школах ДНР.

Также в результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка пострадало здание детсада № 249, расположенного по улице Бирюзова. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Напомним, что сегодня обстрелом со стороны ВФУ обесточены три шахты на западе Донецка - «Лидиевка», имени Скочинского и Абакумова. В общей сложности под землей остался 41 горняк. На данный момент подняты на поверхность шахтеры с «Лидиевки» и шахты имени Абакумова.

А в Киевском районе столицы снарядами ВФУ повреждено остекление в административном здании СПП «Донецкгортеплосеть» и ГБУ «РАННИМИ», в автокооперативе повреждены 2 гаража.

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