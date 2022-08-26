За сутки под вражескими обстрелами в ДНР погибли 2 человека

Последствия обстрела Калининского района Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

За прошедшие сутки в результате обстрелов ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погибли 2 человека и еще 6 мирных жителей получили ранения. Один из них подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что противник открывал огонь по Республике 43 раза. В ее направлении он выпустил 333 боеприпаса из реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град», арторудий калибра 155 и 152 мм, а также 120-миллиметровых минометов.

- Под вражеским огнем оказались районы шести населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Калининский и Петровский районы), Зайцево, Горловка (Никитовский, Калининский и Центрально-городской районы), Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Макеевка (Червоногвардейский район), - заявили наблюдатели.

В результате обстрелов в ДНР были повреждены 34 дома, а также 9 объектов гражданской инфраструктуры.

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