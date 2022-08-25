На окраине Донецка на противопехотной мине «Лепесток» подорвался пожилой мужчина

На сегодняшний день в Республике зарегистрированы уже 52 случая подрыва гражданских лиц, из которых двое детей, на украинских минах «Лепесток». Фото: ТГ Кулемзин

В прифронтовом Петровском районе Донецка на украинской противопехотной мине подорвался пожилой мужчина. Об этос сообщил в своем телеграм-канале глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В Петровском районе сегодня утром подорвался на противопехотной мине ПФМ-1 «Лепесток» и получил ранение мужчина 1956 года рождения, - проинформировал мэр.

По данным Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики, инцидент был зафиксирован на улице Углегорская.

Тем временем в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили, что на сегодняшний день в Республике зарегистрированы уже 52 случая подрыва гражданских лиц, из которых двое детей, на минах «Лепесток», которыми ВСУ дистанционно минируют территорию Донбасса. Один из пострадавших в результате ранения скончался в больнице.

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