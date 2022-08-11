От утечки аммиака на Донецком пивзаводе никто не пострадал

Серьезной катастрофы удалось избежать. Фото: t.me/dnronline

Случаев отравления аммиаком после обстрела Донецкого пивоваренного завода на данный момент не зафиксировали. Об этом сообщили в ДАН со ссылкой на сотрудников предприятия.

- Пожар ликвидировали еще ночью. У нас произошла утечка аммиака из холодильного оборудования, случаев отравления у нас не было, - передают они слова источника.

Напомним, вечером 10 августа украинские войска обстреляли из артиллерии Калининский район Донецка. Снаряды попали на территорию местного пивзавода, где вследствие ударов вспыхнул пожар, охвативший не менее 600 м2 местности. Из-за возгорания на заводе произошла разгерметизация емкости с последующим разливом аммиака. По данным спасателей, зона возможного поражения составила около 2 километров. Жителей, проживающих в этом радиусе, попросили плотно закрыть окна и не выходить из домов.

Серьезной катастрофы удалось избежать - по состоянию на 01:00 11 августа спасателям удалось прекратить утечку аммиака на Донецком пивзаводе. К ликвидации аварии привлекались 13 единиц техники и 51 человек личного состава под руководством Министра МЧС ДНР.

По последним данным, в результате ЧП погиб один и были ранены трое сотрудников пивзавода.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В результате утечки аммиака на пивзаводе в Донецке предварительно один человек погиб и два пострадали

Ликвидация пожара продолжается (подробнее)